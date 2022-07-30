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Denizde kaybolan üniversite öğrencisinden acı haber

Denizde kaybolan üniversite öğrencisinden acı haber

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 28 Temmuz'da denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan Can'ın cansız bedeni bulundu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla denize giren ve suda kaybolan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can G.'nin (19) bulunması için arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ile AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonunda G.'nin cesedi, kaybolduğu güzergahtaki kayalıklar arasında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan G.'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de morga gelerek G.'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Otopsi işlemlerinin ardından G.'nin cenazesi, Kocaeli'de defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Göbü köyündeki plajda 28 Temmuz'da arkadaşlarıyla denize giren Hasan Can G., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, G.'yi kurtarmak için suya giren Berkan Süleyman G.'nin de boğulma tehlikesi yaşaması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Denizden çıkarılan G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, G. için ise kıyı şeridi boyunca ve denizde arama başlatılmıştı.

AA

Etiketler zonguldak deniz üniversite öğrencisi
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