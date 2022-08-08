Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda

Yalova'da arkadaşlarıyla denize giren bir genç, balıklama atlamak isterken dibe çakılınca omurgasını kırdı. 24 yaşındaki genç 51 gündür yoğun bakımda ölüm/kalım mücadelesi veriyor.

Kocaeli Darıca'da yaşayan ailenin 6 çocuğundan en küçüğü fabrika işçisi H.K., 18 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girmek için Yalova'ya gitti. H.K., burada denize balıklama atladı, ancak geri çıkmadı. Durumu fark edip, denize giren arkadaşları, H.K.'ı suyun dibinde yarı baygın halde bulup, çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova'daki özel bir hastaneye kaldırılan H.K.'ın omurgasının kırıldığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan H.K., 51 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Seher Koçak, eşinin KOAH hastası ve emekli işçi olduğunu, maddi olarak büyük bir sıkıntı içerisinde bulunduklarını, oğlunun tedavisinin özel hastanede devam ettiğini belirterek, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

H.K.'ın ablası F.K. ise kardeşinin arkadaşlarıyla gittiği Yalova'da önce bir havuza girmek istediklerini, ancak ilaçlama yapıldığı için sahibinin bunu kabul etmediğini, bu nedenle denize gittiklerini belirtti.

Kardeşinin tedavisi için yardıma ihtiyaçlarının olduğunu belirtip Darıca'daki hastaneye sevkini isteyen F.K., "Kardeşimin omurgası kırılıyor. Yaklaşık 2 aydan bu yana Yalova'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yatıyor. Allah razı olsun konu komşu bize para toplayarak yardım etti. Biz kardeşimizi buraya sevk etmek istiyoruz, bu sefer de buradaki hastaneler kabul etmiyor" diye konuştu.