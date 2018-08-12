Denize giren iki genç boğuldu

Ailesiyle Liman mevkisine gelen 16 yaşındaki İbrahim Çakmak ile 21 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah Elsellec, dün denize girmenin yasak olduğu noktadan suya girdi.

Yüzmeye başlayan Çakmak ve Elsellec'in bir süre sonra gözden kaybolmaları üzerine çevredekiler cankurtaran ekiplerinden yardım istedi.

Kayıp gençlerin bulunması için İlçe Emniyet Amirliği, İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurbağa Adamlar koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Ekipler denizden ve karadan drone destekli arama çalışması yaptı.

Elsellec ve Çakmak'ın cesetleri denize girdikleri bölgede, 150 metre aralıkla karaya vurdu.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından Abana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İbrahim Çakmak'ı tanıdığını anlatan çevredeki vatandaşlardan Aydın Taviş, "Kendisi yaklaşık 7 yıl önce Ağrı'dan Kastamonu'ya geldi. Aile dostumuzdu. Kendisi aynı zamanda kick boks ve muay thai yapıyordu. Başarılı bir sporcuydu. Salonda çalışıyordu. Çok başarılı olacaktı. Çok üzüldük. Ailesine Allah sabır versin." dedi.