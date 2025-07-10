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  4. Denizin ortasında can pazarı: Çaresiz kalan genç kızları Sahil Güvenlik kurtardı

Denizin ortasında can pazarı: Çaresiz kalan genç kızları Sahil Güvenlik kurtardı

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Sinop'ta kano ile denize açılan 2 genç kız, rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Geri dönemeyen gençler, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'ta kano ile denize açılan 2 genç kız, rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Geri dönemeyen gençler, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Devlet Su İşleri Plajı açıklarında meydana geldi. E

dinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki D.Y.E. ve 18 yaşındaki S.B. kano ile denize açıldı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen gençler, geri dönmekte zorlandı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizden çıkardığı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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Etiketler  Sinop kano genç kızlar plaj deniz rüzgar Sahil Güvenlik
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