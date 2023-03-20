Denizin ortasında feribottan atladı!

İDO'nun Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir yolcu denize atladı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri şahsı kurtardı.

Yalova’dan 11.45’te hareket eden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı.



Olayı fark eden yurttaşlar yaşanan durumu gemi personeline bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı.

İHA