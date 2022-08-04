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Denizin ortasında kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Denizin ortasında kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin önünde tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesi çarpıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybeti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Marmaris'in Uzunyalı mevkindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporlarına ait sürat teknesi ile Marmaris- Turunç seferi yapan Tamer A.'ın (22) kullandığı tekne dolmuşun çarpıştı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesinde bulunan İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, tekne dolmuşu kullanan Tamer A. ile Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı.

Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

 Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik kazayla ilgili soruşturma başlattı

Etiketler tekne kaza
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