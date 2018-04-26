Denizli ve Gümüşhane'de deprem !

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.37'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

GÜMÜŞHANE'DE 3,7’LİK DEPREM

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.41'de merkez üssü Kelkit ilçesi Dayısı köyü olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı yerin 5,3 kilometre derinliğinde oluşurken söz konusu depremin ardından bölgede 3 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

KAYMAKAM KAFASINDAN YARALANDI

Kent merkezi, Köse ve Şiran’da da hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, başından hafif şekilde yaralandı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Depremin kent merkezinden de hissedildiği bilgisini veren Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Bize ulaşan bilgiler herhangi bir can ve mal kaybı olmadığına yönelik. Depremi vatandaşlarımız şiddetli şekilde hissetti, bende il merkezinde hissetim. Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz Bey'in kaşında yaralanma var. Gürültüyle hissettiği için panik yaparak düşmüş ve kafasını çarpmış. Gümüşhane Devlet Hastanesinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra kaşına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Sağlık durumu iyi."