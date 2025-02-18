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Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrenci servis midibüsü devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 26 kişi de yer alandı.

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Kaza yapan kafilenin Denizli’deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir’den yola çıktığı öğrenildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrenci servis midibüsü devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 26 kişi de yer alandı.

İHA

Etiketler Denizli buldan öğrenci servisi midibüs trafik kazası
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