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Denizli'de soba faciası: Kardeşleri ölüm ayırdı

Denizli'de soba faciası: Kardeşleri ölüm ayırdı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kız kardeşten biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Akalan Mahallesi'ndeki evde birlikte oturan Bahriye A. (65) ve kız kardeşi Hayriye Ç.'ye (61) telefonla ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ekipleri, iki kız kardeşi hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız kardeş ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahriye A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan kardeşi Hayriye Ç. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede iki kız kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler denizli acıpayam soba zehirlenme
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