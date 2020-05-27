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  4. 27 Mayıs 2020 17:22

Denizli'de Uyuşturucu operasyonu! 310 gram eroin ele geçirildi

Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, Bir TIR'ın dorsesinde 10 gram eroin ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli'de Uyuşturucu operasyonu! 310 gram eroin ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen 25 Mayıs Pazartesi günü, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelendikleri bir TIR'ı takibe aldı. Merkezefendi ilçesi Bozburun Kavşağı'nda durdurulan TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. TIR'da bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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