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  4. 05 Ağustos 2019 07:17

Denizli'de yangın ! İtfaiyeciler saldırıya uğradı

Denizli'de, katı atık bertaraf tesisinde yangın meydana geldi. İtifaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altın alındı. Daha önce de iki kez yangın çıkan fabrikanın sahiplerinin yakınları itfaiye ekiplerini darp edip, basın mensuplarının kamerasını kırdı.

Denizli'de yangın ! İtfaiyeciler saldırıya uğradı
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Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, kimyasal maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Su ve Kanal İdaresi'ne (DESKİ) ait 42 araç ve 87 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tesisin dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevleri kontrol altına almak çalışma başlatırken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı fabrikada, iş makineleri de yangını söndürmek için çalışmalara katıldı. Yangında fabrikadaki atıkların bulunduğu arka kısım, alevler nedeniyle büyük hasar gördü.


KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikadaki 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, kimyasal atıkların bulunduğu fabrikanın arka kısmında bulunan alevlere müdahalesi devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Yangının çıktığı katı atık tesisinin, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangın sonucu büyük hasar gördüğü öğrenildi.

 

 İTFAİYECİLERE VE BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, yangını söndürmek için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, firma sahibinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli grup, bazı itfaiye erlerini darbetti. Yangını görüntüleyip haberyapmak isteyen basın mensupları yine aynı grup tarafından engellendi. Bir basın mensubunun kamerası saldırı esnasında kırıldı.

Ajanslar

yangın , denizli , pamukkale
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