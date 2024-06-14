  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Güncelleme:

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Denizler Mahallesi Çivril-Denizli kara yolunda meydana geldi. Uşak'tan Denizli'ye giden bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi, yaralandı.

Çivril ve Çal ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler yolcu otobüsü kaza Yolcu Otobüsü Kazası otobüs devrildi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Yangınlarda küle dönen Bodrum ve Marmaris'teki ormanların son hali gündem oldu Yangınlarda küle dönen Bodrum ve Marmaris'teki ormanların son hali gündem oldu Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Erdoğan İspanyol gazetecinin sorusuna sert çıktı: ''Başını sallama ben sallamıyorum'' Erdoğan İspanyol gazetecinin sorusuna sert çıktı: ''Başını sallama ben sallamıyorum'' Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları nefes kesti Finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları nefes kesti Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası: Polis evini bastı Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası: Polis evini bastı