Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
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Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Denizler Mahallesi Çivril-Denizli kara yolunda meydana geldi. Uşak'tan Denizli'ye giden bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Çivril ve Çal ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA
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