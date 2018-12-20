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Yalova'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
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  4. 20 Aralık 2018 14:26

Deprem korkusuyla hastanelik oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen Yalova depremi sırasında derste olan bir öğrenci baygınlık geçirdi.

Deprem korkusuyla hastanelik oldu
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Yalova’nın Çınarcık ilçesi merkezli 4.5 şiddetindeki depreme Orhangazi’deki okulda öğrenciler derste yakalandı. Orhangazi’de de şiddetli bir şekilde hissedilen deprem esnasında Orhangazi Erenler Kız Meslek Lisesi’nde bir öğrenci baygınlık geçirdi. Okulun tahliye edildiği esnada baygınlık geçiren öğrenci için okula ambulans çağrıldı. Lise 2. sınıf öğrencisi sağlık ekiplerinin okulda yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




İHA

bursa , deprem
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