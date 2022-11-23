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Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada

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Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Kocaeli, Sakarya'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde oluşan ışık patlamaları kameralara yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde, deprem sırasında bir ışık patlaması objektiflere yansıdı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem esnasında Düzce 2. Organize Sanayi Sitesi'nde bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sarsıntı başladıktan saniyeler sonra bir anda bir ışık huzmesi beliriyor.

Etiketler ışık deprem
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