Deprem uzmanından Marmara'da beklenen depremle ilgili kritik açıklama!

Utkucu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde deprem üretecek fayların bulunduğunu, bu fayların sadece üretebilecekleri deprem sayısı ve risk seviyesinin değişebildiğini aktardı.

İzmir'deki depremin sürpriz olmadığına ve öncesinde İzmir ile ilgili deprem senaryolarının gündemde olduğuna işaret eden Utkucu, "Ege Denizi ve İzmir bölgesine ilişkin iki çalışma yaptık. Burada fayın iki ucunda da biraz gerilme yükselimi var. Bu gerilme deniz içinde ve karadaki kısımlarda artçı depremler şeklinde gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

MARMARA DEPREMİ UYARISI

Utkucu, deprem riskinin sadece İzmir için söz konusu olmayacağına, Marmara Bölgesi'nin de yüksek risk altında bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yer Marmara Bölgesi, Marmara Denizi'nin altı. Dolayısıyla İstanbul'u etkileyecek bu deprem için hazırlıklı olmamız lazım. 250 yıldır orada deprem meydana gelmedi. Her an bir depremin olması beklenebilir. Bu deprem yarın da olsa 100 yıl sonra da olsa deprem bilimi açısından bir sürpriz değildir." ifadesini kullandı.



"YAPI KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Deprem riski konusunda yapı kalitesinin önemine vurgu yapan Utkucu, şunları kaydetti:

"Bizler hep deprem tehlikesi hakkında konuşuyoruz. İzmir depreminde de gördüğümüz gibi birçok bina ayakta, bazı binalar yıkıldı. Binalar sağlam olsaydı bu depremi atlatacaktı. Bu nedenle deprem tehlikesinden çok deprem riskini oluşturan şehirler ve o şehirlerin yapı kalitesi, zemin durumuyla da alakalı. Tehlikenin afete ve riske dönüşmesine neden olan yapılar ve yapıların kurulu olduğu zeminlerle ilgilenmeliyiz."

Türkiye'de afete hazırlık konusunda da ileri seviyeler katedildiğini dile getiren Utkucu, "Arama kurtarma ekipleri her depremden sonra daha tecrübeli ve profesyonel hale geliyorlar. Devletin müdahalesi de hızlı ve belli bir seviyeye geldi. Tek eksiğin yapı kalitesi ve şehirleşme olduğunu söyleyebiliriz. Şehirlerimizin kurulduğu zeminler meselesinde daha dikkatli olursak depremlerle yaşamayı da öğreneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.