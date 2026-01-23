  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar!

Depremde çadır satışı soruşturmasına takipsizlik

Depremde çadır satışı soruşturmasına takipsizlik
Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çadır satan Kızılay'ın 19 yöneticisine yönelik soruşturmayı kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek kapattı.

Farklı adliyelerde yapılan suç duyuruları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi ve aralarında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Kınık'ın istifasının ardından başkanlığa gelen Fatma Meriç Yılmaz'ın da bulunduğu 19 Kızılay yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosyada, çok sayıda yönetici "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara Batı Adliyesi'ne gönderdi, buradan da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi ise yetkinin Ankara'da olduğunu belirterek dosyayı yeniden Ankara'ya gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilirkişiye hazırlattığı 28 sayfalık raporda Kızılay'ın çadır sattığı doğrulandı.

Raporda, ceza hukuku açısından suç unsurlarının oluşup oluşmadığına ve kovuşturma yapılıp yapılmayacağına ilişkin takdirin savcılığa ait olduğu vurgulandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Savcılık, 29 Aralık 2025'te soruşturmayı davaya dönüştürmeden "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, olayda herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi. Ayrıca bu kararın suç duyurusunda bulunanlara tebliğ edilmemesine hükmedildi.

Birgün

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Altın zirveden döndü, İslam Memiş hem altın hem de gümüş için uyardı!
Altın zirveden döndü, İslam Memiş hem altın hem de gümüş için uyardı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında olay iddia: ''Eşyalarını topladı, yerine gelecek isim belli''
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında olay iddia: ''Eşyalarını topladı, yerine gelecek isim belli''
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddetin görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı!
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddetin görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı!
Netflix'in 2026 yılında yayınlanacak yerli yapımları belli oldu
Netflix'in 2026 yılında yayınlanacak yerli yapımları belli oldu
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
İşte Türkiye'nin gerçek karlar kraliçesi: Diz boyu karda yaşam için koşuyor!
İşte Türkiye'nin gerçek karlar kraliçesi: Diz boyu karda yaşam için koşuyor!
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
Etiketler Kızılay takipsizlik satılık çadır asrın felaketi soruşturma çadır satışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evde korkunç hata büyük bir patlamaya yol açtı! Yaralılar var... Evde korkunç hata büyük bir patlamaya yol açtı! Yaralılar var... Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Gazeteci Furkan Karabay yeniden gözaltında Gazeteci Furkan Karabay yeniden gözaltında Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı PFDK, bahis soruşturmasında 103 menajerlere de ceza verdi PFDK, bahis soruşturmasında 103 menajerlere de ceza verdi İstanbul'da belediye kreşinde istismar ve darp iddiası İstanbul'da belediye kreşinde istismar ve darp iddiası Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Bodrum’da yakalandı Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Bodrum’da yakalandı DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası! TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası!
Okullarda yarı yıl tatilinde eğitimin sürdüğü bazı illerimizde okullar tatil edildi Okullarda yarı yıl tatilinde eğitimin sürdüğü bazı illerimizde okullar tatil edildi Kabustu, gerçek oldu! Artık ortalama bir aracın deposu 3 bin TL'ye dayandı! Kabustu, gerçek oldu! Artık ortalama bir aracın deposu 3 bin TL'ye dayandı! Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti