Depremde çadır satışı soruşturmasına takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çadır satan Kızılay'ın 19 yöneticisine yönelik soruşturmayı kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek kapattı.

Farklı adliyelerde yapılan suç duyuruları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi ve aralarında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Kınık'ın istifasının ardından başkanlığa gelen Fatma Meriç Yılmaz'ın da bulunduğu 19 Kızılay yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosyada, çok sayıda yönetici "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara Batı Adliyesi'ne gönderdi, buradan da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi ise yetkinin Ankara'da olduğunu belirterek dosyayı yeniden Ankara'ya gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilirkişiye hazırlattığı 28 sayfalık raporda Kızılay'ın çadır sattığı doğrulandı.

Raporda, ceza hukuku açısından suç unsurlarının oluşup oluşmadığına ve kovuşturma yapılıp yapılmayacağına ilişkin takdirin savcılığa ait olduğu vurgulandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Savcılık, 29 Aralık 2025'te soruşturmayı davaya dönüştürmeden "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, olayda herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi. Ayrıca bu kararın suç duyurusunda bulunanlara tebliğ edilmemesine hükmedildi.

