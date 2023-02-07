Depremde ölü sayısı 3 bin 400'ü aştı

Türkiye dün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen biri 7,7 diğeri ise 7,6 büyüklüğünde olan 2 büyük depremle sarsıldı... Deprem 10 ilimizi etkilerken binin üzerinde can kaybı var... Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da çok büyük kayıp ve hasar var.

Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş'taki çifte deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi olan 17 Ağustos Düzce depremini de geçti.

Türkiye'deki en büyük deprem, 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da gerçekleşti. 7.9 büyüklüğünde 52 saniye süren depremin ardından 32 bin 962 kişi hayatını kaybederken 100 bine yakın kişi yaralandı. Oluşan deprem neticesinde 116 bin 720 bina yıkıldı. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak kayıtlarda yer alıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre yüzyılın felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 419 oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle toplam 3 bin 419 kayıp, 20 bin 534 yaralımız var , enkazdan çıkarılan vatandaş sayısı 8 bini geçti, yıkılan bina sayısı 5 bin 775. 312 artçı deprem oldu. Tüm illerde toplam 12 bin 181 arama kurtarma ekibimiz var." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden 13.5 milyon vatandaşın etkilendiğini söyledi.

AFAD'TAN RESMİ AÇIKLAMA

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaptığı açıklamada, depremin etki alanının yaklaşık 110 bin kilometrekare olduğunu belirterek, "Ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık 7'de 1'ine karşılık gelen bir alanda bu depremin etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini ve iyileştirme faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.

Depreme ilişkin güncel bilgileri de paylaşan Tatar, "Şu ana kadar toplam 285 artçı var; ancak bunlar sürekli artıyor. Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775. Bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Ayrıca bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmaktadır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli ve çevre 10 ili vuran depremle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.

AFAD’dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.4 açıkladıktan sonra 7.7 olarak revize etti. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener “Artçı depremlerin aylarca hatta belki bir yıla kadar sürmesi beklenebilir. 5 ve 6’nın üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik.” dedi.

Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.

Tatar, can kaybının 3 bin 381'e yükseldiğini ve 20 bin 426 kişinin yaralandığını, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 285 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.

Depremde teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.