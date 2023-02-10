Depremde yıkılan binanın mimarı yurt dışına kaçarken yakalandı
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansın sahibi M.Y.C., paralarla birlikte İstanbul Havalimanından yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün M.Y.C'un İstanbul Havalimanından Karabağ'a çıkışı engellendi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan M.Y.C, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
DHA
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