Depremden sonra herkes bu görüntüleri konuşuyor

Ege Denizi’nde dün gece saat 01:31’de meydana gelen deprem, büyük korku ve paniğe neden oldu.

Büyük hasara yol açan ama şans eseri sadece 1 kişinin öldüğü depremin şoku atlatıldıktan sonra ortaya çıkan görüntüler konuşulmaya başlandı.

İşte onlardan biri... Sosyal medyada paylaşılan ve bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, sokakta yatan köpeklerin depremden 4 dakika önce yani 01:27’de aniden kalkıp sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

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