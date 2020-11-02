Depremden sonrası hazırlanan raporla korkunç gerçek ortaya çıktı

Sözcü, resmi yetkililer tarafından hasar tespit çalışmaları sonrası hazırlanan raporun detaylarına ulaştı. Buna göre İzmir ve Manisa’da ağır ve acil yıkılması gereken bina sayısının 53, bağımsız birim sayısının ise bin 407 olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Saymaz, 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hazırlanan “Deprem Bilgi Notu”nun detaylarına ulaştı. İzmir ve Manisa'da hasar tespit çalışmaları kapsamında detaylı bilgilerin yer aldığı raporda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İzmir ve Manisa'da 4 bin 497 bina ve 34 bin 147 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtilen raporda, İzmir'de yıkılan 7 binanın yanında, acil yıkılması gereken 9 ve ağır hasarlı 42 bina olduğu kaydedildi. Orta hasarlı bina sayısı ise 66 olarak tespit edildi. Manisa'da ise yıkılan bir binanın yanında acil yıktırılacak 1 ve ağır hasarlı yine 1 bina olduğu ortaya çıktı.

Raporda her iki şehirde “Acil, Ağır, Yıkık” bina sayısı 61, bağımsız bölüm sayısı ise 1575 olarak kayıtlara geçti.

İçme suyu hatları, kanalizasyon hatları ile atık su arıtma tesislerinde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

“KAMU BİNALARINDA AĞIR HASAR YOK”

Raporda tespit edilen diğer detaylar şöyle sıralandı:

Tüm hastanelerin ve kamu binalar tarandı, birkaç tanesinde az hasar bulunmakla birlikte ağır hasarlı/yıkık bina yok.

Bayraklı Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Toplam 6 lazer tarayıcı cihaz ve 2 mobil laboratuvar aktif olarak kullanılıyor.

Yıkılan ya da yıkılacak binalarda eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı yapılacak.

Taşınma sürecinde ev sahiplerine 13 bin TL, kiracılara 5 bin Tl kira yardımı yapılacak.

Bugüne kadar AFAD 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 milyon olmak üzere toplam 24 milyon TL hibe edildi.

Resmi ve özel yurtlara 184 afetzede ve 1968 yardım ekibi yerleştirildi.

