Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki deprem anında Diyarbakır'da kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkımların yaşandığı Diyarbakır'da kaydedildi.
Söz konusu görüntüler dehşetin boyutunu ortaya çıkardı.
Depremden 13 dakika sonra saat 04.30'da büyük bir gürültüyle yıkılan binayla birlikte ortalık toz bulutuna gömüldü, yıkım ve panik anbean kameralara yansıdı.
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