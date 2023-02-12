Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Deprem bölgesinde GSM hatları ücretsiz oldu

Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu

Deprem karayolunu bu hale getirdi

Komşuda korkutan deprem! Artvin'de de hissedildi

Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı! Erdoğan öyle bir baktı ki...