Depremzede ailede peşpeşe kahreden ölümler: Oğlu evde, kendisi yolda öldü!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4 yaşındaki oğlunun çekyattan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine sinir krizi geçiren 39 yaşındaki baba F.K., hastaneden ayrıldıktan sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Otomobiliyle köprüden dereye uçan acılı baba, vefat eden küçük oğluyla yan yana toprağa verildi.

Küçük Bertuğ Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kahreden olaylar silsilesi, 13 Mayıs günü 4 yaşındaki Bertuğ'un evde oyun oynadığı sırada çekyattan baş üstü düşmesiyle başladı.

Ağır yaralanan küçük çocuk, Andırın Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından beyninde su toplandığı tespit edilerek KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Bertuğ, 15 Mayıs akşamı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun acı haberini hastane koridorlarında alan baba F.K., büyük bir sinir krizi geçirdi. Ailesine hiçbir şey söylemeden hastaneden hızla ayrılan acılı babadan bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, F.K.'yı Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi mevkiinde aracıyla köprüden uçmuş halde ölü olarak buldu.

Yaşanan bu çifte felaket aileyi yasa boğarken, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğlun cenazeleri, Andırın’ın Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’na getirilerek gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi.

DHA