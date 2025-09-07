Depremzede SMA’lı minik Elif yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'da 7 aylıkken ambulansın devrilmesi sonucu ölümden dönen, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde 9 cihaza bağlıyken 19 katlı apartmandan sağ olarak kurtarılan SMA Tip-1 hastası minik Elif 4 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Adana'da 7 aylıkken tedavi dönüşü ambulansın devrilmesi sonucu ölümden dönen, 6 Şubat depreminde 9 cihaza bağlı halde 19 katlı apartmandan ailesiyle çıkan SMA Tip-1 hastası Elif S. (4), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Sarıçam ilçesinde oturan kurye V.S. (27) ile hastanede temizlik görevlisi olan H.S. (25) çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, 'Zolgensma' gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin Elif, 27 Nisan 2022'de İstanbul'dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere oturdukları 19 katlı binada yakalanan Elif S., 9 cihaza bağlı halde çıkartıldı. Yasmin Elif'e Mayıs 2023’te tedavi için gerekli para toplandı. Yasmin Elif, Dubai’de tedavi gördükten sonra kente döndü.

Ancak ailenin mutluluğu kısa sürdü. Geçen şubat ayında evde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan Yasmin Elif, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü yoğun bakımda bugün yaşamını yitirdi. Elif S.’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yasmin Elif, işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükoba Mezarlığı’nda defnedilecek. (DHA)

DHA