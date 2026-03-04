  1. Anasayfa
  4. Depremzede yaşlı kadına kabusu yaşatıp altınlarını çalan kişinin kimliği şoke etti

Depremzede yaşlı kadına kabusu yaşatıp altınlarını çalan kişinin kimliği şoke etti

Güncelleme:

Hatay’da yeni yılın ilk günü meydana gelen ve kan donduran gasp olayında sırlar çözüldü. 70 yaşındaki kadını öldüresiye dövüp altınlarını çalan kişinin, kadının her gün yüz yüze baktığı kapı komşusu olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık iki ay süren titiz takibin ardından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesi, yılın ilk gününde yaşanan korkunç bir saldırıyla sarsılmıştı. 1 Ocak tarihinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki T.O., evinin bahçesindeki kümesin önünde oğlu tarafından baygın ve kanlar içinde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının, kafasına taşla vurularak ağır yaralandığı ve üzerindeki altınların çalındığı tespit edilmişti.

Kamera Kayıtları "Komşu"yu İşaret Etti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, yaşlı kadına saldıran kişinin uzaklarda değil, hemen yan evde yaşayan komşusu Y.Y. olduğu belirlendi.

Çalınan Altınlar İş Yerinde Bulundu

3 Mart tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde, olay günü giydiği kan lekeli olabileceği değerlendirilen mont ve ayakkabılar ele geçirildi. Şahsın iş yerinde yapılan detaylı aramada ise;

2 adet bilezik,
1 adet yüzük,
1 adet sarı renkli kol saati gizlenmiş halde bulundu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı Y.Y., "Nitelikli Yağma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Başına aldığı taş darbeleriyle ağır yaralanan T.O.'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

