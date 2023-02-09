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Depremzedeler yakınlarına giderken kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Depremzedeler yakınlarına giderken kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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Kahramanmaraş'taki depremde evleri hasar gören aile, Mersin'deki yakınlarına giderken kaza yaptı. Kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kentte evleri hasar gören T. ailesi, Mersin’deki yakınlarının yanına gitmek için yola çıktı. Bayram T. yönetimindeki taksi Adana-Tarsus otoyolu Yenice mevkisi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma T. (82) ile İbrahim T.’ın (97) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Bayram T., İrfan T. (53) ve Hasan T. (74) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

DHA

Etiketler kahramanmaraş deprem depremzede
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