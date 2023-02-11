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''Depremzedeyim'' yalanı karakolda bitti

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Isparta’da kendisini depremzede olarak tanıtarak para toplayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerle ile ilgili kendisini Hatay’daki bir depremzedeymiş gibi tanıtıp insanları kandırarak açmış olduğu banka hesabına para toplayan H.M.S. isimli şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde dün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler depremzede dolandırıcı hırsız dilenci para
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