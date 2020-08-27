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  4. 27 Ağustos 2020 19:25

Dere yatağında şüpheli ölüm! Erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan bir erkek cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Dere yatağında şüpheli ölüm! Erkek cesedi bulundu
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Lice ilçesi Bayırlı köyü Bilgin mezrası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, dere yatağında hareketsiz duran bir kişiyi gördü. Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KURŞUN İZLERİ VAR
Şahsın vücudunda kurşun izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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