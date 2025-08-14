Derede balçığa saplanan genç boğuldu
Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için girdiği derede balçığa saplanan 24 yaşındaki genç boğuldu.
Olay bugün Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren Y.Ö., bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye dalış yapan dalgıçlar kısa sürede Ö.'nün cansız bedenini 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış halde buldu. Y.Ö.'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
