  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Derede balçığa saplanan genç boğuldu

Derede balçığa saplanan genç boğuldu

Güncelleme:

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için girdiği derede balçığa saplanan 24 yaşındaki genç boğuldu.

Olay bugün Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren Y.Ö., bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye dalış yapan dalgıçlar kısa sürede Ö.'nün cansız bedenini 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış halde buldu. Y.Ö.'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

text-ad
Etiketler Bitlis dere balçık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme depremi Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme depremi Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti Türkiye ve Gürcistan'dan ortak operasyon: 14 suçlu yakalandı Türkiye ve Gürcistan'dan ortak operasyon: 14 suçlu yakalandı Rezan Epözdemir tutuklandı Rezan Epözdemir tutuklandı General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar!