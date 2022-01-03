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  4. Deredeki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı karısı çıktı

Deredeki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı karısı çıktı

Deredeki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı karısı çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde köy imamı tarafından derede cesedi bulunan Metin Ö.'nün, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cuma günü Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi Metin Ö., sabah saatlerinde köy imamı tarafından Markuşlar Deresi'nde hareketsiz halde bulundu. İmamın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan Ö.'nün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

KARISI GÖZALTINA ALINDI
Metin Ö.'nün cesedinde yapılan otopside kafasında kırıklar olduğu belirlendi. Olayın cinayet olması şüphesiyle Ö.'nün yaşadığı evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede evde bulunan bir tahtada Ö.'ye ait kan ve cesedin bulunduğu dere yolunda el arabası izleri bulundu. İncelemelerin ardından Metin Ö.'nün eşi Mürüvvet Ö. gözaltına alındı.

"EL ARABASINA KOYARAK DEREYE ATTIM"
Mürüvvet Ö., jandarma komutanlığında alınan ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Beni aldattığı için sürekli kavga ediyorduk ve beni darp ediyordu. Eşimin öldüğü akşam da yine kavga ettik ve dövdü. Ben de arkasını bana döndüğü sırada tahtayla kafasına vurdum. Bir süre bekledikten sonra öldüğünü görünce el arabasına koyarak dereye attım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI
Mürüvvet Ö., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler bolu gerede cinayet ceset dere
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