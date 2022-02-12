  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Dereye düşen küçük kız hayatını kaybetti

Dereye düşen küçük kız hayatını kaybetti

Dereye düşen küçük kız hayatını kaybetti

Mersin'de evlerinin yakınında oyun oynarken dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Mersin'de 4 yaşındaki kız çocuğu dereye düşerek boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki köprünün altında, dere içerisinde bir çocuğun akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kız çocuğunun isminin 4 yaşındaki Zeliha Seren D. olduğu, saat 17.30 sıralarında evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dereye düştüğü, yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi.

Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler mersin dereye düşen kız
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Whatsapp'ta yıllardır beklenen özellik sonunda geldi
Benzin ve motorine zammın da zammı geliyor
Hasancan Kaya, Konuşanlar'da Caner Cindoruk'u fena köşeye sıkıştırdı
Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak ! Bahar geliyor
Herkesin hayaliydi; Samsunlu genç başardı! Hurdaydı, artık onun tekerlekli evi oldu
Elektrik zirvesinin detayları belli oldu! Faturaları hafifletecek 3 formül masada
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den ''mini'' şov
''Hastalıklara davetiye çıkarıyor'' diyerek uyardılar: İç çamaşırınızı çıkartıp uyuyun!
AK Parti'nin 2 numarası ''Bende yalan yok'' deyip AK Parti'nin oy oranını itiraf etti
Fitch'ten Türkiye'ye kötü haber! Hem notu kırdı hem de dolar tahminini açıkladı