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Dernek binasında suçüstü yakalandılar! 97 bin 528 TL ceza...

Dernek binasında suçüstü yakalandılar! 97 bin 528 TL ceza...

İzmir'de dernek binasında kumar oynayanlara yönelik operasyonda suçüstü yakalanan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen ekipler, binaya operasyon düzenledi. Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye, toplam 97 bin 528 TL idari ceza uygulandı. Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan dernek başkanı İ.Y., jandarma karakoluna götürüldü. İ.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

DHA

Etiketler izmir dernek binası kumar
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