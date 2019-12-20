Devlet baba kızlarını koruyamadı: Koruma altındaki 94 kadın öldü!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’na kadına yönelik şiddet konusunda verdiği soru önergesine bakanlıktan yanıt geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman soylu tarafından açıklanan verilerden itiraf gibi veriler ortaya çıktı. Bakanlık tarafından açıklanan verilerde son 5 yıl içerisinde ayrıca 1 milyon 15 bin 337 farklı kadına yönelik gerçekleşen şiddet olayında toplam 1890 kadının öldürüldüğü kaydedildi.

5 YIL İÇERİSİNDE 94 KADIN KORUMA ALTINDA İKEN ÖLDÜRÜLDÜ!

Bakanlığın verdiği yanıtta, 2015 yılında 18 kadın, 2016 yılında 21 kadın, 2017 yılında 16 kadın, 2018 yılında 22 kadın, 2019 yılının ilk 10 ayında ise 17 kadının koruma altında iken hayatını kaybettiği belirtildi. Buna göre son 5 yıl içerisinde 94 kadın koruma altında iken öldürüldü.

Ömer Fethi Gürer’in aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısına ilişkin sorusuna verilen yanıtta ise, 2014 yılından bu yana toplam 1 milyon 15 bin 337 adet kadına yönelik şiddet vakası meydana geldiği, bu olaylarda 1890 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yine Bakanlık verilerine göre, 2014 yılında 146 bin 756 olay, 2015 yılında 145 bin 213 olay, 2016 yılında 162 bin 110 olay, 2017 yılında 180 bin 307 olay, 2018 yılında 219 bin 801 olay, 2019 yılının ilk 10 ayında ise 157 bin 150 kadına karşı şiddet olayı yaşandı.

