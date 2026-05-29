  4. Devlet hastanesinde skandal iddia! Acil servis doktoru hastaya yumruk attı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, acil serviste tartıştığı hastası M.K.'ye yumruk attığı iddia edilen doktor F.V. hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci olay sonrası hastanın sol gözünde yüzde 30 görme kaybı oluştu. Doktor 'sahte rapor' iddiasıyla suçlamaları reddederken hasta ve hasta yakınları doktoru yalanladı.

Türkiye genellikle hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerini konuşurken, bu kez Hatay'dan tam tersi bir iddia yargıya taşındı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Devlet Hastanesi acil servisinde meydana gelen olayda, bir doktorun hastasına yumruk atarak kalıcı görme kaybına neden olduğu iddiasıyla hukuki süreç başlatıldı.

İlaç ve Rapor Tartışması Arbedeye Dönüştü

Geçtiğimiz 27 Ocak tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Rahatsızlanan 31 yaşındaki M.K., amcası A.K. (46) ile birlikte Kırıkhan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Burada nöbetçi olan 33 yaşındaki Dr. F.V. tarafından muayene edilen ve serum takılan M.K., tedavisi bittikten sonra reçete yazımı için tekrar doktorun yanına gittiğinde ikili arasında tansiyon yükseldi. Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşmesi üzerine, Dr. F.V.'nin hastası M.K.'nin yüzüne şiddetli bir yumruk attığı öne sürüldü.
Güvenlik Kameraları Kaydetti: Gözünde Yüzde 30 Kayıp Var Saniye saniye hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan o anların ardından darp raporu alan M.K. ve amcası A.K., doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan tıbbi incelemelerde, yediği yumruk darbesi nedeniyle M.K.'nin sol gözünde yüzde 30 oranında kalıcı görme kaybı oluştuğu tespit edildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Dr. F.V. hakkında, M.K.’ye yönelik ‘basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla, amca A.K.'ye yönelik ise 'basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle Kırıkhan 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Tarafların İfadeleri Çelişiyor

İddianamede yer alan savunmasında hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Dr. F.V., hastanın kendisinden usulsüz bir şekilde 2 günlük istirahat raporu talep ettiğini, bu isteği geri çevirince hastanın hakaretlerine maruz kaldığını savundu. Doktor, yaşanan arbedenin sadece karşılıklı 'itekleme' olduğunu ve kesinlikle yumruk atmadığını ifade etti.

M.K.'nin avukatı Çağrı Kuyumcu ise olayın basit bir itişme olmadığını, müvekkilinin alerjisi olduğu ilaçları söylerken doktorun "Sen bana işimi mi öğretiyorsun?" diyerek saldırdığını iddia etti. Avukat Kuyumcu, "Kamera kayıtlarında da açıkça görüldüğü üzere doktor, sanki bir düşmanına vurur gibi müvekkilime yumruk atmıştır. Yargılama sürecinde bu suçun vasfının 'basit yaralama'dan çıkarılarak, kalıcı hasar nedeniyle 'nitelikli kasten yaralama'ya dönüşeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi devlet hastanesi doktora dava hastaya yumruk görme kaybı kasten yaralama sağlıkta şiddet asayiş güvenlik kamerası güvenlik kamerası görüntüleri Ceza Mahkemesi sahte rapor video
