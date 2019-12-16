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  4. 16 Aralık 2019 11:24

Devlet korumasındaki kızı vuran zanlı yakalandı

Antalya'da yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan 16 yaşındaki R.A.'yı silahla vurduğu tespit edilen H.İ.S. jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı öğrenilen kızın hayati tehlikesi sürüyor.

Devlet korumasındaki kızı vuran zanlı yakalandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi’nde cumartesi gecesi silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA KALIYOR

Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan R.A. olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan R.A., Manavgat’taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. R.A.’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S.’yi dün akşam Manavgat’ın Eskihisar Mahallesi’nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.’nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 

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