Devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki genç kız sır oldu

Denizli'de sosyal hizmetler yurdundan izinsiz olarak ayrılan 16 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki B.G., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan 2 gün önce izinsiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yetkililer, B.G.'nin bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Genç kızın durumundan endişe eden ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu. B.'nin gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın emniyet birimlerine bilgi vermesi istendi.

