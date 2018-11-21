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  4. 21 Kasım 2018 20:08

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı

Aksaray'da devriye gezen polis ekipleri bir zanlıyı erkek bir çocuğa cinsel tacizde bulunurken yakaladı.

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı
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Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri, bir zanlıyı erkek bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Olay, Kireçlik mevkisi atış poligonu civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş arazide kamyonet fark etti. Kontrol için kamyonete gizli olarak yaklaşan polis ekipleri kamyonetteki bir şahsı, erkek bir çocuğa cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Araçtan indirilen C.S. (42) gözaltına alınırken, İ.S. (15) isimli çocuk polis merkezine götürüldü.

Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen zanlı, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterirken, bir şey yapmadığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Çocuğun ise şahsın kendisini tehditle arabaya bindirerek araziye götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İHA

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