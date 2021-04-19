  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Dikiz aynası can aldı

Dikiz aynası can aldı

İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürüdüğü sırada seyir halindeki aracın aynası başına çarpınca düşen yaya hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karateke Mahallesi'nde, Tire-İzmir kara yolunun kenarında yürüyen Mehmet Dağoğlu'na (60), S.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın aynası çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

Mehmet Dağoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, sürücü S.S'yi gözaltına aldı.

Etiketler dikiz dikiz aynası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Erdoğan ve Perinçek hakkında olay iddia
CHP MYK iptal edildi
Pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!
BİM'in 20 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası Hadise'ye destek yağdı
Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor!
Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı!
Kötü haber Danıştay'dan geldi! Kat karşılığı daire için emsal karar!