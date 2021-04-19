Dikiz aynası can aldı
İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürüdüğü sırada seyir halindeki aracın aynası başına çarpınca düşen yaya hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Karateke Mahallesi'nde, Tire-İzmir kara yolunun kenarında yürüyen Mehmet Dağoğlu'na (60), S.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın aynası çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.
Mehmet Dağoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, sürücü S.S'yi gözaltına aldı.
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