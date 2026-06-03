Dilan-Engin Polat'ın Çeşme tatili dehşete dönüştü! Çiftin koruması silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çiftin yakın korumalığını üstlenen ve Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki C.P. hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme Alaçatı'daki tatilleri kabusa dönüştü. Bugün saat 14.00 sıralarında ünlü çiftin konakladığı otele yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, ailenin yakın korumalığını yapan isim hedef alındı.

Kuzen ve Koruma Olan C.P. Kurtarılamadı

Otel yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan silah sesleri büyük bir paniğe yol açtı. Kurşunların hedefi olan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olduğu öğrenilen 37 yaşındaki koruma C.P., olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve otel görevlilerinin ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı korumayı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak C.P., doktorların hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırgan Aranıyor

Güpegündüz işlenen cinayetin ardından silahlı saldırganın olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdiği bildirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, otel ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bir Şüpheli Yakalandı

İzmir Valiliği, Dilan Polat'ın korumalığını yapan C.P.’nin (37), hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Çeşme ilçesi 13003 Sokak'tan, bugün saat 13.45 sıralarında silah sesi duyulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine süratle intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, C.P.'nin konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

"Kesinlikle otele bir saldırı olmadı, olay sokakta yaşandı"

Saldırı anında otelde bulunan işletmeci B.Y., "Bugün zaten gidiyorlardı. Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu ve tam vedalaşıyorduk. O an korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye çıktıklarında biz içeriden üç el falan bir silah sesi duyduk. Hemen eşim koştu, herkes ne olduğunu anlamaya çalışarak şoka girdi. Otelle hiçbir bağlantısı yoktu, otele bir silahlı saldırı gerçekleşmedi. Burası Alaçatı, sokaklardan sürekli arabalar ve insanlar geçiyor, olay sokakta oldu. Zanlı sabahtan beri, saat 09.00'dan beri orada bekliyormuş. Çıkılmasını beklemiş. Vurulduktan sonra C.P. Bey bu tarafa yöneldi, eşim de silah sesini duyup dışarı çıkınca yardım amaçlı hemen onu içeriye, odaya aldılar" dedi.

"İlk denemede silahı tutukluk yapmış"

Saldırı anının detaylarını paylaşan otel işletmecisi S.Y., "Sabah saat 09.00'da biri geliyor, orada oturup bayağı bekliyor. Olay sanırım öğleden sonra oldu. C.P. Bey valizleri ve eşyaları arabaya yüklemeye gelmişti. Kameralardan da izlediğimiz üzere C.P. Bey burada dururken şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah tutukluk yapıyor sanırım. C.P. Bey ona bakarken şahıs tekrardan geliyor, bu sefer 2-3 el ateş ediyor. Sesle birlikte dışarı çıkmamız bir oldu, saldırgan o esnada kaçmıştı. C.P. Bey direkt içeri geldi, 'vuruldum' diyerek kendini tutuyordu. Onu hemen içeri çekerek tampon yapmaya başladık ve ambulans çağırdık. Muhtemelen bir gözdağı vermek amaçlıydı, direkt C. Bey'i hedef alıp ateş etti. Otele saldırı tarzı bir durum değil, öyle olsa Allah göstermesin daha büyük bir şey olabilirdi. Tekrar dönüp aynısını yapmasın diye herkesi içeri soktuk. Esnafın da gördüğü üzere şahıs sabah saat 09.00'dan beri orada oturup çıkmalarını beklemiş" ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İHA