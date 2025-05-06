Dilenci ile zabıta arasında film gibi kovalamaca kamerada

Bilecik'te trafik ışıklarında duran araçlardan para isterken zabıta ekipleri görünce kaçmaya başlayan dilenci, zabıta amiri peşinde metrelerce koşup, sarp yamaçtan yukarı doğru tırmansa da kaçmayı başaramadı.

Olay, Bilecik merkez İl Özel İdaresi Kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Trafik ışıklarında duran araçlardan para isteyen dilenci Aysa D.'den rahatsız olan sürücülere durumu hemen 153'ü arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi hemen dilenciye müdahale etmeye çalıştı. Ekipleri gören dilenci Aysa D., Hamsu Köprüsü istikametine kaçmaya başladı. Önce dilenci Aysa D. arkasında Zabıta Amiri Özgür Özmen adeta bir yarıştaymış gibi koşmaya başladılar. Dilenci Aysa D. Hamsu Köprüsü altından girerek, sarp yamaçtan Şelale Park istikametine kaçmaya çalıştı. Bu esnada yaklaşık 30 metre yüksekten aşağı düşüp yaralanma ihtimali olan şahsı karşı tarafta bekleyen zabıtalar yakaladı. Şahıs üzerinden hiç bir para çıkmazken, paraları köprü altından suya attığı tahmin edildi.

Şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılırken, Eskişehir'den geldiği öğrenilen şahıs yine oraya gönderildi.

İHA