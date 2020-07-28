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  4. 28 Temmuz 2020 17:02

Dilenci topladığı paraları bakın nereye saklamış!

Çorum'da Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik denetimlerde, bir dilencisinin topladığı parayı torununun pijamasının lastik kısmına sakladığı ortaya çıktı.

Dilenci topladığı paraları bakın nereye saklamış!
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Kentteki ana caddelerde, vatandaşların duygularını suistimal ederek para toplayan dilenciler, bugün zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimle yakalandı.

Çoğunluğunun yanında çocuk olan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada üzerleri aranan dilencilerden M.Y.'nin topladığı paraları yanında gezdirdiği 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, adı öğrenilemeyen bir dilencinin de cep telefonunun kılıfına gizlediği tespit edildi.

Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

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