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  4. 08 Mayıs 2020 16:27

Dilencinin kundağından bakın ne çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kundağında bebek varmış gibi dilenen dilencinin kundağından bez parçaları çıktı.

Dilencinin kundağından bakın ne çıktı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bez parçalarını birleştirerek kucağında kundakta bebek varmış gibi dilenen kadın, ikinci kez polise yakalandı.

Mithat Özhan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında dilencilik yapan E.Y'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Zabıta ekipleriyle bölgeye giden ekipler, kadının kucağındaki bebeğin bez parçalarından oluşturulduğunu tespit etti.

Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülerek 275 lira para cezası kesilen şüphelinin dün de dilencilik yaparken yakalanıp para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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adana
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