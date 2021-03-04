Manisa'da Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde üzerinde yakalanan dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dilencilik yapan konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden 14 bin 135 lira çıktı.

Sarıgöl’de esnafı dolaşarak para toplayan birinin olduğu ihbarını alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti. Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu.



Denizli'den gelmiş

Denizli'den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli'ye geri gönderildi.

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ’’Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralaar tutanakla el konuldu’’ dedi.