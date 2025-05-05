Dini nikah kıyan caninin saldırısı sonrası intihar etmişti... Takipsizlik çıktı...

İzmir'de 39 yaşındaki Ebru A. adlı genç kadın dini nikah yaparak birlikte yaşadığı bir kişinin şiddetine uğramıştı.... Genç kadın şiddete uğradıktan sonra silahla intihar ederken hakkında 22 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan şüpheli için mahkeme "takipsizlik" kararı verdi...

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ebru A. (39), dini nikahla birlikte yaşadığı A.D. (46) tarafından 'darbedildikten sonra' tabancayla intihar etti. A.D. hakkında, Ebru A.’a ve ailesine yönelik ‘Silahla tehdit’ ile ‘Kasten yaralama’ suçlarından toplam 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ailenin avukatı, A.D'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan da yargılanmasını talep etti. Ancak savcılık, Ebru'nun kendi iradesiyle intihar ettiği ve bu yönde bir yönlendirme ya da teşvik bulunmadığı gerekçesiyle bu suçtan takipsizlik kararı verdi.

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da Çiğli ilçesindeki bir evde meydana geldi. Ebru A. ve dini nikahla yaşadığı A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ebru A., A.D. tarafından darbedildi. Çiftin 2 çocuğu ve Ebru A.’ın annesinin de evde olduğu sırada A.D, silahını evdekilere doğrultup tehdit ederek, hakaret içerikli sözler söyledi. A.D.’nin elinden tabancayı kapan Ebru A., tuvalete giderek intihar etti. Hayatını kaybeden Ebru A., otopsi işleminin ardından toprağa verildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru A.’ın ölmeden önce darbedildiği raporlar da yer aldı. Hazırlanan iddianamede A.D.'nin Ebru A.’ı basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek biçimde darbettiği belirtildi. Şüpheli hakkında Ebru A.’a yönelik ‘Silahla tehdit’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru A.’ın annesi M.A.'a yönelik ‘Silahla tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KIZIM KEYFİNDEN Mİ İNTİHAR ETTİ'

Ebru A.'ın acılı ailesi, kızlarının intiharından önce darbedildiğinin sabit olduğu ve intihara zorlandığı gerekçesiyle avukatları Dorşin Bingölbalı aracılığıyla A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru A.’ın kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Olayın şahidi olan anne M.A. (53), "Olay günü evimdeydim. Gece 9 yaşındaki torunum arayıp anne babasının kavga ettiğini söyleyip 'Hemen gel' dedi. Gittiğimde kızım kapıyı açtı. Şüphelinin bir elinde tabanca öbür elinde kızımın telefonu vardı. Kızım darbedilmişti. Yerlerde saçları vardı. Silahı ben ve çocuklarına doğrulttu. Kızım hızla elinden tabancayı alıp banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. 3-4 dakika sonra silah patladı. Bu kişi ceza alsın. Gencecik kızım toprak oldu. 2 çocuk ortada kaldı. Kızım keyfinden mi intihar etti?" dedi.

'ETKİN SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ'

Ebru A.'ın ailesinin avukatı Dorşin Bingölbalı, takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirtip, "Ebru sistematik olarak fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmış bir kadın. Olay günü de darbediliyor ve ardından da silahı alıp intihar etmiş. Olay günü şüpheli tarafından silahla ölümle tehdit ediliyor. Çaresizlik ve bıkkınlık durumuyla eylemi gerçekleştirmiş. Adli rapor ve otopsi raporlarında Ebru'nun darba maruz kaldığı çok açık. Bu kadar açık gerçeklere rağmen takipsizlik kararı verildi. Buna itiraz edeceğiz. Şüphelinin ifadeleri alınmadı. Deliler tam olarak toplanmadı ve dosya bir anda kapatıldı. Etkin soruşturma yapılmasını talep ediyoruz. Ebru için ses olmak zorundayız. Şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun 84'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası yollamasıyla 81'inci madde kapsamında yani kasten öldürme suçundan yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal düzenlemeye göre, bir kişiyi tehdit ederek veya zorla intihara sürükleyen kişi, doğrudan kasten öldürmeden sorumlu tutulur. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. (DHA)

DHA