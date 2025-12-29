  1. Anasayfa
  4. Dini nikahlı cani tarafından katledilen genç kadının sessiz yardım çağrısı güvenlik kamerasında!

Dini nikahlı cani tarafından katledilen genç kadının sessiz yardım çağrısı güvenlik kamerasında

Güncelleme:

Korkunç olay, 29 Mart 2025’te Tokat'ın Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Y. ve M.K.’u yaralı buldu.

Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hatice Y. hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Hatice Y.’ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulununca soruşturma genişletildi.

Gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.K.’a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle M.K. hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’, diğer 7 kişi hakkında ise ‘Kasten öldürmeye iştirak’ ve ‘Delileri yok etme’ suçundan dava açıldı.

Sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık M.K., diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Y.'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası M.K., Hatice Y. ile 4,5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti.

M.K., alkolün etkisiyle sızdığını kendisine geldiğinde Hatice Y.’ı kanlar içinde bulduğunu, motosikletle götürürken de kaza yaptıklarını öne sürdü.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, savcılık mütalaasının verilmesi için duruşmayı 13 Şubat 2026’ya erteledi.

‘HATİCE CANİCE KATLEDİLMİŞTİR’

 Hatice Y. ailesinin avukatı Selinay Arslan duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, “Hatice Y. kaza süsü verilerek, basit bir kasten öldürme mağduru değildir.

Hatice Y. canice ve vahşice katledilmiştir. Katledilmeden önce uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır” dedi

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Hatice Y.’ın, olay öncesi alkol almak için girdikleri markette kasiyere, yardım çağrısı olan işareti yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortay çıktı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ikilinin markete girdiği, M.K. kasada ödeme yaparken, Hatice Y.’ın ise uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı görülüyor.

ULUSLARARASI LİTERATÜRDEKİ YARDIM ÇAĞRISI: SIGNAL FOR HELP!

Özellikle tehdit altındaki kadın ve çocukların kullandığı uluslararası literatürdeki yardım çağrısı "Signal for help!" olarak bilinmektedir.

Tehdit, şiddet veya rehin alınma riski altındaki kişilerin, yanındaki şüpheliye fark ettirmeden kamera, toplu alan veya yüz yüze iletişimde yardım istemesi için geliştirilen bu yardım çağrısında avuç içi karşıya bakar, başparmak avucun içine kıvrılır, diğer dört parmak başparmağın üzerine kapanır. 

2020 yılında Canadian Women’s Foundation öncülüğünde tanımlanan "Signal for help!" kısa sürede, BM destekli kampanyalarda, Interpol, polis ve sosyal hizmet eğitimlerinde, medya ve insan hakları literatüründe standart sessiz yardım çağrısı olarak benimsendi.

Bu işaret “şu an tehlikedeyim” anlamına gelir. Acil müdahale gerektirir, ama kişinin konuşması güvenli değildir.

DHA / İHA

