Dini nikahlı eşinden ''hayır'' cevabı aldı, kendini karnından bıçakladı

Amasya'da dini nikahla birlikte yaşadığı F.T.'yi (20), barışmaya ikna edemeyen 26 yaşındaki A.B.D., sokak ortasında kendisini karnından bıçakladı.

Olay, öğleden sonra, Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T., yaklaşık 3 aydır dini nikahla İstanbul’da birlikte yaşadığı A.B.D.'den ayrılıp Amasya’daki akrabasının yanına taşındı. Amasya'ya giden A.D., bugün sokakta karşılaştığı F. T.'ye barışmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışmada, F. T.'den olumsuz cevap alan A.D., yanında taşıdığı bıçakla kendisini karnından yaraladı. F.T., elinden bıçağı almak isterken A.D.'nin yumruk darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D. ve F.T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA