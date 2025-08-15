Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı

  1. Anasayfa
Başkent Ankara'daki protokol yolunda yaşanan trafik tartışmasında sürücülerden biri hareket halindeyken aracında bulunan kılıcı eline alarak camdan savurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Akılalmaz görüntüler başkent Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana geldi.

Trafikteki 2 sürücü arasındaki tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü.

Sürücülerden biri seyir halindeyken, aracının camından kılıç sallayarak diğer sürücüye tehditler savurdu.

Elindeki kılıçla 2 kez araca vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı öğrenildi.

Trafik magandasının kılıcı savurduğu anlar ise araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Döner bıçaklı tehdide gözaltı

Görüntüler üzerine harekete geçen Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettiği otomobili seyir halindeyken durdurdu.

Şüpheli sürücü F.D. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada söz konusu döner bıçağı ele geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan F.D.'nin aracı otoparka çektirildi.

F.D.'nin, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

DHA

