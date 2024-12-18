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''Dirft''çi trafik magandası polis aracına çarptı

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Kocaeli'nde "drift" yapan ve polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya çalışan sürücü, polisten kaçmak isterken polis aracına çarpınca yakalandı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde drift yapan ve ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. Gözaltına alınan sürücüye 40 bin 178 TL ceza uygulanıp, ehliyetine de 8 ay el konuldu.

Olay, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi. M.S.K., kullandığı 34 ZG 090 plakalı otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Körfez Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.S.K, otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan takip sonucu M.S.K., İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaptığı sırada polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan M.S.K’nın, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

M.S.K.’ya ‘drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak’, ‘tehlikeli ve alkollü araç kullanmak’ ve ‘dur ihtarına uymamak’ suçlarından toplam 40 bin 178 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 8 ay el konulan sürücünün otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

DHA

Etiketler drift alkollü sürücü sürücü otomobil dur dur ihtarı polis Kocaeli
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