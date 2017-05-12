''Dişimi acıttın'' deyip doktoru dövdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan kadın diş hekimi, bir hastası tarafından darp edildi.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne diş tedavisi için gelen Onur Türkoğlu (24), diş tedavisinin sürdüğü sırada, iddialara göre dişinin acıdığını söyleyip, sedyeden kalktı ve diş hekimi Hilal Cansız'a yumruk attı. Diş Hekimi Cansız, gözüne ve kafasına gelen yumruk darbeleriyle yere düşerken, saldırgana ilk müdahale muayenehaneye giren hemşire tarafından yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Onur Türkoğlu daha sonra gözaltına alındı. Gözüne ve kafasına yumruk darbeleri alan diş hekimi Hilal Cansız ise müşahede altına alındı. Saldırıyı kınayan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tahsin Öztunç, "Görevi sadece insanlara hizmet olan bir sağlık çalışanının bu şekilde darp edilmesini tasvip etmiyoruz" dedi.