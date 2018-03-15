Dişini çektirirken kanına civa karıştı

Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde yaşayan 54 yaşındaki Cuma Günay, diş ağrısı şikâyetiyle ilçedeki özel polikliniğe gitti. Burada dişini çektiren Günay, iki gün sonra çenesinde oluşan şişlik nedeniyle tekrar kliniğe başvurdu.

Klinikteki doktor, bir dizi tedavi ve ameliyatın ardından ağrısı dinmeyen, çenesinde şişlik oluşan ve tat alma duyusunu kısmen yitiren Günay'a, kanına yanlışlıkla cıva karıştığını söyledi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne giden ve kanında cıva tespit edilen Günay, bu maddenin vücudundan atılması için Kayseri ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi görmeye başladı.

'BANA BİR ŞEY OLURSA DOKTORUM SORUMLUDUR'

Günay tedavisinin ömür boyu devam edeceğinin söylendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Dişim ağrıyordu, ilçedeki polikliniğe gittim. İğne vurarak ön dişimi çektiler. Dişimdeki ağrı azalmadı. Ertesi gün aynı polikliniğe giderek ağrımın dinmediğini söyledim. Hap verdiler ve 4 gün boyunca kullanmamı istediler. 4 gün sonunda ağrım iyice arttı. Tekrar gittim, dişimin röntgenini çektiler ancak bana hâlâ ne olduğunu söylemediler. Bu arada çenemde şişlik oluşmaya başladı. Dudağım kabardı. Tat alamamaya başladım. Doktorla birlikte Nevşehir'de başka bir doktora gittik. Burada çenemdeki enfeksiyonu akıtacaklarını söyleyerek bir ameliyat yaptılar. 3 gün sonra tekrar gelmemi söylediler. Hâlâ bana ne olduğunu söylemiyorlar, 'Ufak bir operasyon, korkacak bir şey yok' diyorlar. İkinci ameliyat için gittiğimde benden 'ameliyat riskli, bütün riskleri göze alıyorum' diye muvafakat istediler. Ben de 'Bana bir şey olursa doktorum sorumludur' diye yazdım. Ameliyat etmekten vazgeçtiler. Bana, dişimi çekmek için anestezik madde enjekte edilirken yanlışlıkla cıva karıştığını söylediler. Korktum, hemen devlet hastanesine gittim. Oradan Kayseri'ye daha sonra da Ankara'ya sevk edildim."

Günay, Ankara'daki ilk tedavisinin 1 ay 3 gün sürdüğünü, hâlâ cıvadan kurtulamadığını, çenesinde şekil bozukluğu oluştuğunu ve konuşmakta zorluk çektiğini belirtti. Günay, "Zaman zaman Ankara’ya giderek kanımdaki cıva oranını ölçtürüyorum. Cıvanın vücudumdan tamamen atılması için uzun bir süre tedavi görmem gerekiyor. Savcılığa şikâyette bulundum. Doktorun cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

DİŞ HEKİMİ KABUL ETTİ

Diş hekimi Y.Ç, olayı doğrulayarak ve şunları söyledi: “Evet. İstemeden öyle bir olay oldu maalesef. Günay, dişini çektirmek için buraya geldi. İlk tedavisini yaptık. Ön dişinin çekilmesi gerekiyordu. Dişleri uyuşturmak için kullanılan anestezik madde enjekte edilirken yanlışlıkla kana cıva karışmış. Hatalıyız."

Klinikle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari, Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığı da adli soruşturma başlattı.