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Diskoda ölümüne korona eğlencesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen termal bir otelin diskosunda müzik eşliğinde yapılan eğlence bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

Sandıklı ilçesinde hizmet veren termal otelinde diskosunda geçtiğimiz hafta sonu çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yer alan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Eğlenen tatilci grup arasındaki müşterilerden biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde sayıları yaklaşık 15'i bulan tatilcilerin doyasıya eğlendikleri gözlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında müzikli eğlencelerin yasak olmasına rağmen discoda bir araya gelen tatilciler adeta ölümüne dans edip eğlendi. Eğlence sırasında kendilerinden geçerek dans ettikleri gözlenen ve sayıları yaklaşık 15'i bulan tatilcilere garsonlar tarafından servis yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Discodaki eğlence ile ilgili yasak işlem yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor.
Öte yandan, eğlenen kişilerin maske ve sosyal mesafe gibi kuralları da hiçe saydıkları da görüntülerle ortaya serilirken, servis yapan garsonlardan birisinde ise maske olduğu görüldü.

 

Etiketler disko eğlence koronavirüs skandal rezalet
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